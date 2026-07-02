Губернатор Кузбасса рассказал о работе роддомов Новокузнецка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк рассказал о ситуации в роддомах Новокузнецка после трагических событий, произошедших ранее.

Глава региона сообщил, что родильный дом № 2 продолжает работать в штатном режиме и принимает рожениц, об этом сообщило издание VSE42.Ru. По его словам, власти еженедельно получают информацию о работе медицинского учреждения.

При этом роддом № 1 остается закрытым. Как отметил губернатор, для объекта уже подготовлены дефектная ведомость и предпроектная документация, необходимые для дальнейшего проведения работ.

Ранее Илья Середюк также отвечал на вопросы жителей о маршрутизации беременных женщин из Новокузнецка в другие медицинские учреждения региона.