Единственная стобалльница по географии в Якутии получила премию Фото: Ольга ЮШКОВА.

Выпускница школы № 5 поселка Айхал Алена Трофимова стала единственной в Якутии, кто набрал 100 баллов на ЕГЭ по географии. Высокий результат позволил ей стать единственной стобалльницей по этому предмету в республике. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

За успехи в учебе народный депутат Якутии Сергей Домброван вручил выпускнице премию в размере 25 тысяч рублей из личных средств. Награждение состоялось на сессии поселкового совета.

Депутат отметил, что выдающийся результат стал возможен благодаря упорству самой Алены и профессионализму ее учителя географии Лилии Руденко.

Алена Трофимова окончила школу с золотой медалью, активно участвует в общественной жизни и уже сегодня считается одним из перспективных молодых специалистов Мирнинского района и республики.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru