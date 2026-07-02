Якутия принимает международный форум по развитию животноводства Севера Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии проходит Международный форум, посвященный 75-летию государственной племенной службы на Крайнем Севере и в Арктике. В республику приехали представители Минсельхоза России, Российской академии наук, ученые, эксперты и специалисты из разных регионов страны. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

На площадке форума обсуждают развитие племенной базы, подготовку кадров, внедрение научных разработок, поддержку хозяйств и сохранение отечественных пород животных, приспособленных к суровым условиям Севера.

Особое внимание уделено опыту Якутии, где на протяжении 75 лет ведется работа по сохранению якутского скота, развитию табунного коневодства и северного домашнего оленеводства.

Организаторы отмечают, что форум станет площадкой для выработки практических решений, которые помогут укрепить животноводство в северных и арктических регионах страны. Также в рамках мероприятия поздравили работников и ветеранов племенной службы с юбилеем, отметив их вклад в развитие сельского хозяйства и сохранение традиционного уклада жизни на Севере.

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