В Ленске у дороги в аэропорт заметили медведицу с медвежатами

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
В Ленском районе зарегистрирован выход медведицы с медвежатами в районе родника на дороге, ведущей к аэропорту. Сообщение об этом поступило в ЕДДС 2 июля. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».
Информация передана в полицию, Комитет охраны природы, а также руководству города и района. Ситуация находится на контроле.
Жителей и гостей Ленска просят соблюдать осторожность: не заходить в лесополосу, не оставлять без присмотра детей и пожилых людей, а также временно отказаться от посещения родника.
При обнаружении медведя в городе или его окрестностях необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону 112 или в ЕДДС Ленского района.
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