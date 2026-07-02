Власти Якутии усилили контроль за поставками топлива Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Якутии создан оперативный штаб по вопросам топливообеспечения. Такое решение принято по поручению главы республики на фоне временных сложностей с поставками нефтепродуктов и повышенного спроса на топливо. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Как сообщили в правительстве региона, ограничение отпуска бензина до 30 литров на один автомобиль введено, чтобы избежать дефицита и обеспечить бесперебойную работу автозаправочных станций. После стабилизации поставок этот порядок будет пересмотрен.

Власти республики совместно с Минэнерго России договорились о приоритетной отгрузке почти 240 тысяч тонн топлива для северного завоза.

В первую очередь нефтепродукты направляют для скорой помощи, больниц, аварийных служб, социальных учреждений, пассажирского транспорта и сельхозпроизводителей.

В состав оперативного штаба вошли представители профильных министерств и топливных компаний. Муниципалитетам поручено создать местные штабы, собрать информацию о потребностях в топливе и передать ее в Министерство по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения для оперативного решения возникающих вопросов.

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