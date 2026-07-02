В Якутии суд арестовал имущество обвиняемого по делу об оправдании терроризма Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мегино-Кангаласский районный суд Якутии наложил арест на имущество мужчины, обвиняемого в публичном оправдании терроризма с использованием интернета. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По данным суда, уголовное дело было возбуждено в марте 2026 года. В качестве вещественных доказательств по делу признаны ноутбук Toshiba Satellite L850-DES и мобильный телефон Xiaomi Redmi 10C.

Следствие считает, что в октябре 2023 года обвиняемый разместил в групповом чате мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России) видеоролик, содержащий оправдание деятельности террористической организации. По версии следствия, запись стала доступна всем участникам чата.

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