Жителя Якутии осудили за угон «Соболя» с применением насилия Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мегино-Кангаласский районный суд вынес приговор 31-летнему жителю села Павловск, признав его виновным в неправомерном завладении автомобилем с применением насилия. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Как установил суд, преступление было совершено после застолья. Во время конфликта мужчина избил владельца автомобиля, после чего угнал принадлежащий ему автомобиль «Соболь».

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание.

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