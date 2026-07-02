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НовостиПроисшествия2 июля 2026 7:09

Жителя Якутии осудили за угон «Соболя» с применением насилия

Многодетный житель Павловска получил срок за угон автомобиля с применением насилия
Ася ДОЛЕЦКАЯ
Жителя Якутии осудили за угон «Соболя» с применением насилия

Жителя Якутии осудили за угон «Соболя» с применением насилия

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мегино-Кангаласский районный суд вынес приговор 31-летнему жителю села Павловск, признав его виновным в неправомерном завладении автомобилем с применением насилия. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Как установил суд, преступление было совершено после застолья. Во время конфликта мужчина избил владельца автомобиля, после чего угнал принадлежащий ему автомобиль «Соболь».

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание.

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