В Якутии стартовала Неделя по снижению смертности от внешних причин Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С 29 июня по 5 июля в Якутии проходит Неделя по снижению смертности от внешних причин. Акция проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Ее главная цель — напомнить жителям республики, что многие трагедии можно предотвратить, если соблюдать элементарные правила безопасности. Особое внимание уделяется профилактике ДТП, несчастных случаев на воде, пожаров, бытовых травм и отравлений.

В Минздраве Якутии отмечают, что летом риск происшествий возрастает, поэтому жителей призывают соблюдать правила дорожного движения, не оставлять детей без присмотра у водоемов, соблюдать меры пожарной безопасности, не садиться за руль после употребления алкоголя и знать основы оказания первой помощи.

По данным Всемирной организации здравоохранения, значительная часть смертей от внешних причин относится к предотвратимым, а соблюдение простых мер предосторожности помогает сохранить жизнь и здоровье.

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