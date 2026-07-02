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НовостиОбщество2 июля 2026 6:05

В Хангаласском районе после вмешательства прокуратуры заключили контракты на расселение

После представления прокуратуры подписаны контракты на сумму 237 млн рублей
Ася ДОЛЕЦКАЯ
В Хангаласском районе после вмешательства прокуратуры заключили контракты на расселение

В Хангаласском районе после вмешательства прокуратуры заключили контракты на расселение

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Хангаласском районе после вмешательства прокуратуры заключены контракты на расселение аварийного жилья. Подрядная организация займется выкупом 40 жилых помещений. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Как сообщили в прокуратуре, после внесенного представления были подписаны 15 муниципальных контрактов на общую сумму 237 миллионов рублей.

Реализация контрактов позволит обеспечить расселение жителей аварийного жилищного фонда. Ход исполнения обязательств находится на контроле прокуратуры.

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