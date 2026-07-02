В Якутии стратегические предприятия обеспечивают топливом в приоритетном порядке Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Стратегические предприятия и социально значимые организации Якутии продолжают получать топливо в приоритетном порядке. Об этом на брифинге сообщил министр по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Дмитрий Лепчиков. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По его словам, в первую очередь нефтепродуктами обеспечиваются объекты социальной инфраструктуры, экстренные и коммунальные службы, общественный транспорт, а также сельхозпроизводители. Северный завоз топлива в арктические районы будет проходить по утвержденным графикам.

В то же время на АЗС АО «Саханефтегазсбыт» в Якутске, а также в центральных и южных районах республики продолжают действовать временные ограничения на отпуск топлива. На один автомобиль можно приобрести не более 30 литров бензина и до 200 литров дизельного топлива.

Как отметил Дмитрий Лепчиков, ограничения связаны с повышенным спросом на нефтепродукты и будут сняты после стабилизации ситуации на топливном рынке.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru