Должник выплатил 470 тысяч алиментов после визита приставов в Якутии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Судебные приставы Хангаласского районного добились погашения крупной задолженности по алиментам. Должник полностью перечислил средства на содержание детей - сумма составила порядка 470 тысяч рублей. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Ранее в отношении мужчины уже применялись меры административного воздействия за неисполнение обязанности по содержанию несовершеннолетних. Однако эти меры не принесли результата, задолженность только росла. В связи с продолжающимся уклонением от обязательств в отношении мужчины было открыто уголовное дело.

Такая мера подействовала быстро. Отец сразу нашел деньги, чтобы полностью погасить долг по алиментам.

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