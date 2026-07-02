В Якутии 304 ребенка с диабетом получили умную защиту от скачков глюкозы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В республике сделали значительный шаг в повышении качества жизни детей с сахарным диабетом первого типа. На сегодняшний день 304 юных пациента, нуждающихся в постоянной инсулинотерапии, обеспечены современными системами непрерывного мониторинга глюкозы. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Лена Афанасьева. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Ключевая особенность технологии - полный отказ от болезненных и частых проколов пальца. Вместо этого ребенку раз в две недели устанавливают небольшой сенсор, обычно на заднюю поверхность плеча. Устройство круглосуточно отслеживает показатели глюкозы в межклеточной жидкости и передает данные в специальный прибор. По словам Лены Афанасьевой, это не просто выдача оборудования, а внедрение нового подхода к контролю над заболеванием, который убирает из жизни ребенка ежедневный стресс от многократных проверок.

Система фиксирует тенденции и предупреждает о резком падении или росте сахара, что позволяет родителям и врачам своевременно принимать меры и предотвращать критические состояния. Внедрение систем непрерывного мониторинга глюкозы является частью работы в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Программа полностью финансируется за счет федерального и регионального бюджетов, поэтому для семей помощь абсолютно бесплатна.

Выдача оборудования - лишь один из элементов комплексной поддержки. За каждым ребенком закреплена команда специалистов: педиатры и детские эндокринологи ведут постоянное медицинское сопровождение, регулярно оценивают состояние здоровья и при необходимости корректируют тактику лечения и дозы инсулина. Решение о выделении системы принимается на уровне поликлиники по заключению врачебной комиссии, что гарантирует адресный подход к каждому пациенту.

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