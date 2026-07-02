Суд арестовал автомобиль подозреваемого в пьяном вождении в Якутии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мегино-Кангаласский районный суд республики наложил арест на «Тойоту», принадлежащий подозреваемому. Решение принято в рамках уголовного дела, возбужденного 9 июня 2026 года начальником отдела дознания местного ОМВД. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Инцидент произошел вечером 5 июня в поселке Нижний Бестях. Мужчина, ранее уже имевший проблемы с законом, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Во время поездки его остановили и отстранили от управления сотрудники Госавтоинспекции по Мегино-Кангаласскому району. После этого автомобиль был признан вещественным доказательством.

Действия подозреваемого квалифицированы как управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. Суд наложил арест на иномарку. Постановление пока не вступило в законную силу.

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