Основания под пять опор Ленского моста готовы на правом берегу Лены. Фото: Группа «ВИС»

На правобережной части Ленского моста в Якутии ведется устройство свайных оснований. Эта часть моста состоит из 19 опор, каждая из которых опирается на 20-32 буронабивные сваи длиной до 40 метров. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

На сегодняшний день готовы основания под пять опор. Еще по пяти опорам буровые работы и заливка бетоном идут параллельно, по трем из них - в завершающей стадии. На производственных площадках организовано изготовление армокаркасов, уже выпущено около 400 штук.

Одновременно продолжается отсыпка земляного полотна правобережного подхода к мосту, его протяженность составит 5,5 километра. Всего предстоит отсыпать около 2,8 миллиона кубометров грунта, к настоящему моменту в основание будущей автодороги уложено более 460 тысяч кубометров.

В русле реки идут дноуглубительные работы в точках установки двух коффердамов, со дна уже вынуто около 500 тысяч кубометров грунта. Это позволит обеспечить проектное положение конструкций, которые создадут сухие зоны для устройства свайных оснований пилонов вантового моста. Высота крайних пилонов составит 194,5 метра, центрального - 284,5 метра. С помощью вантовой системы они будут удерживать пролетное строение длиной около 2,5 километра. Вантовый вариант выбран, чтобы минимизировать число опор в русле, обеспечить судоходный фарватер и избежать ледовых заторов. Пилоны спроектированы с учетом максимальной ледовой нагрузки, сейсмической активности и вечномерзлых грунтов. Под боковые пилоны устроят по 102 буронабивные сваи, под центральный - 208.

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