Высокоточный метод диагностики рака шейки матки внедрили в Мирном Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Мирнинской центральной районной больнице стал доступен новый вид исследования - жидкостная цитология. Этот современный стандарт скрининга пришел на смену традиционному мазку и позволяет выявлять опасные изменения на самой ранней стадии. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Переход на жидкостную технологию стал возможен благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Обследование проводится в рамках диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья абсолютно бесплатно. Рак шейки матки остается одним из самых распространенных онкологических заболеваний у женщин, и новый метод дает шанс обнаружить предраковые изменения клеток тогда, когда симптомов еще нет, а лечение максимально эффективно.

Жидкостная цитология выявляет предраковые состояния, атипичные клетки, требующие дополнительного обследования или наблюдения, злокачественные клетки как прямые признаки онкологического процесса, а также признаки воспалений и специфические инфекции. Заведующая женской консультацией, врач акушер-гинеколог Людмила Адабасова подчеркнула, что внедрение метода - это серьезный шаг, который напрямую может повлиять на снижение смертности от рака шейки матки в регионе. Медики переходят от выявления уже развившейся болезни к обнаружению предрака, что меняет прогноз для пациенток.

Чтобы пройти скрининг, нужно обратиться к врачу акушеру-гинекологу в женскую консультацию или в отделение медицинской профилактики Мирнинской ЦРБ.

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