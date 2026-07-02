Ысыах Олонхо пройдет в Кобяе с 3 по 5 июля. Фото: телеграм-канал министра культуры РС (Я) Афанасия Ноева

С 3 по 5 июля в местности «Уhун Хонуу» села Кобяй пройдет XIX республиканский Ысыах Олонхо. Это первое столь масштабное республиканское мероприятие в Кобяйском районе, местные жители ждали его с огромным вдохновением. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Все строительные работы на тюсюлгэ уже завершены. Сейчас более тысячи человек - режиссерская группа Руслана Тараховского, волонтеры, активисты и жители района - проводят финальные репетиции.

Гостей праздника ждет насыщенная программа - более 40 конкурсов, включая состязания исполнителей Олонхо и осуохая, а также традиционные спортивные игры. В рамках Ысыаха впервые будет представлен международный проект ЮНЕСКО «Эпосы народов мира». В Кобяй приедут представители Башкортостана, Хакасии, Тывы, Алтая, Казахстана и Кыргызстана.

Еще одной новинкой станет гастрономическая площадка «Вкус улусов Якутии», где каждый сможет познакомиться с уникальными кулинарными традициями региона.

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