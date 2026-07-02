Старший помощник капитана погиб от удара током в порту Якутска. Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

1 июня в акватории речного порта «Якутск» на судне «Фрегат-5» погиб старший помощник капитана. По предварительным данным, причиной смерти стало поражение электрическим током. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Якутская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований об охране труда. Ход и результаты проверки, которую проводят следственные органы, находятся на контроле прокуратуры.

Другие подробности происшествия пока не сообщаются.

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