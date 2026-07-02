С начала сезона в Якутии зафиксировали 464 укуса клещей Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

По данным на 1 июля 2026 года в республике зарегистрировано 464 случая укусов клещей, 32 из них - завозные. Люди пострадали после поездок в Тюменскую, Амурскую, Кемеровскую, Иркутскую, Тульскую области, Приморский, Забайкальский, Хабаровский края, Москву и Бурятию. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Больше всего укушенных в Ленском районе - 225 человек. Далее идут Алданский (75 случаев), Олекминский (63), Нерюнгринский (37). В Хангаласском районе пострадали 10 жителей, в Мегино-Кангаласском - 4. По три случая зафиксировали в Амгинском, Сунтарском, Таттинском и Чурапчинском районах. По два обращения поступило из Мирнинского и Усть-Майского, по одному - из Вилюйского, Намского, Нюрбинского и Кобяйского районов. В Якутске клещи покусали 30 человек.

Серопрофилактику противоклещевым иммуноглобулином получил 191 пострадавший, еще 138 человек были привиты от клещевого энцефалита ранее. Всего в регионе прививки поставили 13 499 человек, включая 2 668 детей. Тем временем в местах массового пребывания людей началась акарицидная обработка - уже обработано 131,66 гектара, из которых 23,56 гектара приходятся на территории летних оздоровительных учреждений.

Специалисты напоминают о неспецифической профилактике: на природе следует носить защитные костюмы или одежду, которая не позволит клещам заползти через воротник и обшлага. Снимать присосавшегося клеща лучше всего в травматологическом пункте. Если такой возможности нет, можно удалить его самостоятельно. На исследование клеща принимают в медучреждениях, в филиалах Центра гигиены и эпидемиологии в районах и в лаборатории особо опасных инфекций в Якутске на улице Ойунского, 9.

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