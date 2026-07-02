Ежедневные отключения света ожидают жителей Ленска с 2 по 17 июля Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ленске со 2 по 17 июля 2026 года будет производиться отключение электроэнергии. Это связано с плановыми работами по замене опор, проводов на СИП-2 и вводов жилых домов. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Отключения будут проходить ежедневно, кроме выходных дней, с 09:30 до 18:00 с перерывом на обед. Под ограничение попадают дома по улице Набережная, 67-89 (нечетные номера), улица Мичурина, 1 А и 2, а также микрорайон Волна.

Энергетики предупреждают, что при неблагоприятных погодных условиях работы в указанный период могут быть отменены. За дополнительной информацией жители могут обращаться по телефонам: 8(41137)23-112, 22-112, 30-750, 89294601112, 89143073188.

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