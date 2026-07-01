Улицу Белинского временно перекроют в Якутске 2 июля. Фото: Городская дорожно-транспортная служба Якутска

Сегодня, 2 июля, в Якутске будет временно ограничено движение транспорта по улице Белинского. Ограничение связано с проведением церемонии открытия III Международных интеллектуальных игр в Республике Саха. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Проезд будет закрыт на участке от улицы Каландаришвили до улицы Кулаковского. Время действия ограничения - с 16:30 до 20:00.

Водителей просят заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда с учетом перекрытия.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru