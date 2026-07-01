В Якутии станет еще жарче 2 июля Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жара захватывает Якутию, правда, не всю. Так, в Ленском, Мирнинском, Олекминском, Сунтарском, Нюрбенском, Оленекском и Алданском районах пройдут кратковременные дожди с грозами. А в Нерюнгринском районе ночью местами ожидаются ливни.

Ветер будет умеренный, но при грозах и на побережье порывы могут достигать до 15-20 метров в секунду.

Ночью ожидается от +14 до +19 градусов. В низинах будет от +9 до +14 градусов. На севере холодно - от +2 до +7 градусов.

Днем будет настоящая жара - от +29 до +34 градусов. При дожде температура снизится до 21-26 градусов. На северо-востоке будет прохладно - от +13 до +18 градусов, а на севере и побережье еще холоднее - от +7 до +12.

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