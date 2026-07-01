В Арктической зоне Якутии появилась тушенка местного производства «АрктикВкус»

Одна банка стоит 221 рубль. Фото: Министерство по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия)

Во всех торгово-логистических центрах Арктической зоны Якутии теперь можно купить тушеное мясо местного производства под брендом «АрктикВкус». Партию доставила «Арктическая торгово-логистическая компания» по автозимнику. Цех открылся в 2025 году и помогает перерабатывать сырье и загружать обратные транспортные потоки. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Особенно активно тушенку покупают в Абыйском, Нижнеколымском и Усть-Янском улусах. Розничная цена одной банки - 221 рубль. Покупатели отмечают высокое качество и большое содержание мяса. В производстве используются дикоросы из арктических улусов и продукция аграриев заречных районов. Глава Якутии Айсен Николаев назвал цех важным звеном в переработке и логистике сельхозпродукции. Повышение качества жизни в Арктике - приоритетная задача, обозначенная президентом Владимиром Путиным.

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