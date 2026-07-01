Суд взыскал с лесоперерабатывающей компании 1,4 млн рублей в Ленском районе Фото: Иван ПРОХОРОВ. Перейти в Фотобанк КП

По иску Якутской природоохранной прокуратуры суд обязал ООО ЛПК «АЛМАС» выплатить более 1,4 миллиона рублей в счет возмещения вреда, причиненного объектам животного мира и среде их обитания. Ущерб был нанесен в результате заготовки древесины в Ленском районе. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Прокуратура установила, что предприятие вело лесозаготовительную деятельность на законных основаниях. Однако законодательство предусматривает обязанность компенсировать экологический ущерб, возникающий при промышленной рубке леса, так как она влияет на среду обитания животных и естественные экосистемы.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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