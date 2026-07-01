УК заплатит 400 тысяч рублей женщине, поскользнувшейся на льду в Нерюнгри Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

Верховный суд Якутии оставил в силе решение Нерюнгринского городского суда о взыскании с УК компенсации женщине, которая получила тяжелую травму, поскользнувшись на льду. Инцидент произошел 3 апреля 2017 года в Нерюнгри - по дороге на работу женщина упала на тротуаре и сломала правую ногу. Суд установил, что причиной травмы стало бездействие ООО «Жилищное хозяйство», не обеспечившего уборку льда на придомовой территории. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

В 2024 году врачи диагностировали у пострадавшей посттравматический артроз - нога практически перестала сгибаться, развилась контрактура. Единственным выходом стало эндопротезирование сустава, которое женщине сделали в Федеральном центре травматологии в Чебоксарах. Расходы на лечение (перелет, проживание, транспорт) превысили 61 тысячу рублей. Пострадавшая также длительное время находилась на больничном, потеряв часть заработка.

Женщина обратилась в суд с иском о взыскании утраченного заработка и возмещении вреда здоровью. Нерюнгринский городской суд частично удовлетворил ее требования, взыскав с управляющей компании 291 493 рубля 27 копеек утраченного заработка, 61 902 рубля 40 копеек дополнительных расходов на лечение и 50 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также госпошлину в бюджет района. Ответчик обжаловал решение, но судебная коллегия Верховного суда Якутии не нашла оснований для его отмены, оставив решение первой инстанции без изменений, а жалобу без удовлетворения. Суд отметил, что истец не относится к категории граждан, имеющих право на оплату проезда к месту лечения за счет бюджета, а эндопротезирование не входит в программу обязательного медицинского страхования.

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