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НовостиОбщество1 июля 2026 8:36

В поселке Беркакит на треть увеличили скорость мобильного интернета

Лучшими условиями смогут воспользоваться более 3,5 тысячи жителей поселка
Татьяна ЦВЕНГЕР
В поселке Беркакит на треть увеличили скорость мобильного интернета

В поселке Беркакит на треть увеличили скорость мобильного интернета

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Беркакит Нерюнгринского района Якутии, который является важнейшим транспортным узлом республики, компания оператора связи расширила зону покрытия LTE. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Оператор установил дополнительное оборудование связи «дальнобойного» диапазона LTE-900 с высокой проникающей способностью радиосигнала. Благодаря этому скорость мобильного интернета увеличилась на треть.

Теперь улучшенной голосовой связью и быстрым мобильным интернетом смогут пользоваться более 3,5 тысячи жителей поселка. Обновленная сеть охватывает жилые улицы и все основные социальные объекты в Беркаките.

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