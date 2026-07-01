В поселке Беркакит на треть увеличили скорость мобильного интернета Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Беркакит Нерюнгринского района Якутии, который является важнейшим транспортным узлом республики, компания оператора связи расширила зону покрытия LTE. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Оператор установил дополнительное оборудование связи «дальнобойного» диапазона LTE-900 с высокой проникающей способностью радиосигнала. Благодаря этому скорость мобильного интернета увеличилась на треть.

Теперь улучшенной голосовой связью и быстрым мобильным интернетом смогут пользоваться более 3,5 тысячи жителей поселка. Обновленная сеть охватывает жилые улицы и все основные социальные объекты в Беркаките.

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