Присяжные признали заслуживающим снисхождения убийцу девушки-блогера в Кузбассе Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Кемеровской области коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт по делу об убийстве девушки-блогера, которое произошло в феврале 2024 года. Уголовное дело было возбуждено в феврале 2024 года, а в октябре 2025 года присяжные приступили к его рассмотрению, сообщает VSE42.Ru.

29 июня 2026 года вердикт был оглашен. Согласно решению коллегии, в ночь на 21 февраля 2024 года подсудимый на почве личных неприязненных отношений к своей сожительнице нанес ей множественные удары ножом и тупым предметом. От полученных травм девушка скончалась на месте. При этом присяжные сочли подсудимого заслуживающим снисхождения.

Как сообщил объединенный пресс-центр судов Кемеровской области, судебное разбирательство продолжается. В ближайшее время суд постановит приговор на основе вердикта присяжных.