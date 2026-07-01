Житель Айхала получил 7 лет строгого режима за пересылку наркотиков из Тулы. Фото: прокуратура Якутии

В Удачном вынесен приговор по уголовному делу о незаконном приобретении и пересылке наркотических средств. Житель поселка Айхал осужден к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Суд установил, что мужчина совместно со знакомым приобрел в городе Тула наркотические вещества в значительном (1,381 грамма) и крупном (5,592 грамма) размерах. После этого они отправили запрещенные вещества почтовым отправлением в поселок Айхал для личного употребления. Однако при получении посылки их действия были пресечены сотрудниками полиции. Уголовное дело в отношении второго соучастника выделено в отдельное производство.

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