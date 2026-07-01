На протоке в Якутске маломерное судно с 10 людьми на борту врезалось в берег. Фото: Восточное МСУТ на транспорте СК РФ

На протоке реки Лена в районе 202 микрорайона города Якутска произошло происшествие с маломерным судном. По предварительным данным, 30 июня лодка, на борту которой находились судоводитель и 9 пассажиров, во время движения ударилась о береговую линию. В результате удара трое пассажиров получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Следователи Якутского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК РФ проводят процессуальную проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта). Назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

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