В селе Илбенге создано добровольное аварийно-спасательное формирование Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В селе Илбенге Вилюйского района после личного приема прокурора республики Сергея Дябкина создано добровольное аварийно-спасательное формирование. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Поводом стало обращение местного жителя, который сообщил, что ранее созданное в селе аварийно-спасательное подразделение фактически не функционировало из-за отсутствия финансирования и кадров.

Прокуратура приняла необходимые меры реагирования. В результате сформировано добровольное аварийно-спасательное формирование численностью 10 человек. На его деятельность выделены средства в размере 331 тысячи рублей. Также накоплен резерв материальных ресурсов для проведения аварийно-спасательных работ на сумму 50 тысяч рублей. Теперь село обеспечено оперативной силой для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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