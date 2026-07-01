Вилюйский суд взыскал с дропперов более 1,6 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вилюйский районный суд Республики Саха (Якутия) взыскал с владельцев банковских счетов, так называемых дропперов, более 1,6 миллиона рублей неосновательного обогащения. Именно на эти счета потерпевшие под влиянием мошенников перевели свои сбережения. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Жертвами в обоих случаях стали пожилые женщины. В марте и апреле 2025 года их обманули по классическим схемам - одну убедили спасать деньги на «безопасном счете», представившись сотрудниками Росфинмониторинга, вторую - заработать на инвестициях. Доверчивые пенсионерки перевели мошенникам 270 тысяч и 987 тысяч рублей соответственно, причем одна из пострадавших на протяжении нескольких недель отправляла деньги на номер, привязанный к чужому банковскому счету.

Когда обман вскрылся, женщины обратились в полицию, были возбуждены уголовные дела о мошенничестве, однако самих преступников установить не удалось, и предварительное следствие приостановили.

Тогда потерпевшие пошли в гражданский суд. В ходе разбирательства выяснилось, что ответчики не были знакомы с пенсионерками и никаких договорных отношений между ними не существовало. Деньги поступали на их счета без каких-либо законных оснований. Один из ответчиков пытался доказать свою добросовестность, заявляя, что его карту использовали без его ведома, и он сам признан потерпевшим по уголовному делу. Однако суд эти доводы отклонил, указав, что именно владелец счета несет полную ответственность за сохранность банковской карты и всех данных. Передача удаленного доступа к телефону и реквизитов карты посторонним лицам расценивается как действие, совершенное по воле самого владельца, который принимает на себя все сопутствующие риски.

В итоге суд пришел к выводу, что со стороны ответчиков возникло неосновательное обогащение. Доказательств возврата средств или наличия законных оснований для их получения они представить не смогли. Общая сумма, взысканная в пользу потерпевших по двум делам, составила более 1,6 миллиона рублей. Учли также проценты за пользование чужими деньгами и государственная пошлина в доход местного бюджета.

Чтобы обеспечить исполнение решений, суд наложил арест на денежные средства, находящиеся на счетах ответчиков, и сохранил его до фактической выплаты. Решение пока не вступило в законную силу.

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