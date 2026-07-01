Автобус с людьми попал в смертельное ДТП под Мариинском Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области.

Страшное лобовое столкновение автобуса и грузовика, случившееся накануне под Мариинском и унесшее жизнь одного человека, обрастает подробностями. По данным центра медицины катастроф Кузбасса, из десяти пострадавших трое сейчас находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщает издание «Сибдепо».

Травмы пациентов оказались настолько серьезными, что двоих самых тяжелых пришлось срочно эвакуировать санитарной авиацией и спецтранспортом напрямую в Кемерово. Третьего пострадавшего врачи приняли решение везти в областной центр на машине скорой помощи.

На месте трагедии у поселка Раевка работали сотрудники ГАИ, медики и спасатели МЧС. Специалистам пришлось проводить сложные работы по разблокировке и стабилизации искореженного транспорта, чтобы извлечь людей из металлической ловушки. Полностью спасательные работы завершили только к вечеру.

Напомним, авария произошла 30 июня на 16-м километре объездной дороги федеральной трассы Р-255. По версии следствия, водитель рейсового автобуса, следовавшего по маршруту «Вокзал - 2-ая Пристань - село Приметкино - Вокзал», выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем. Следователи СК возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru