Аграриям Якутии выделят топливо на время сенокоса и уборочной кампании Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии сельхозпроизводителей обеспечат топливом в период сенозаготовительной и уборочной кампаний. Для этого власти республики сейчас создают единый реестр потребностей аграриев, чтобы гарантировать им необходимый объем горючего. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственной политики региона Артем Александров. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По словам министра, общая потребность сельхозпредприятий оценивается примерно в 10 тысяч тонн дизельного топлива и порядка пяти тысяч тонн бензина. Артем Александров подчеркнул, что во время сенозаготовительной кампании и осеннего сбора урожая аграрии будут обеспечены горючим. Эта работа координируется совместно с министерством по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики.

Ранее в регионе уже заявляли, что запасы топлива в Якутии сформированы в достаточном объеме. Временные профилактические меры на заправках были введены исключительно из-за ажиотажного спроса. При этом поставки бензина и дизельного топлива на территорию республики продолжаются, а имеющиеся запасы регулярно пополняются.

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