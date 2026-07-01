Двое продавцов попались на ночной торговле спиртным в Якутске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В столице республики продолжаются рейды по выявлению нарушений антиалкогольного законодательства. Сотрудники полиции проводят рейды в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Участок». Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Участковые выявили факт реализации алкоголя в неустановленное время. Нарушение зафиксировали в магазине на улице Победы, где 31-летний продавец отпускал спиртное покупателям в запрещенные часы. Из торговой точки изъяли 102 литра алкогольной продукции. В отношении продавца составили административный протокол.

Аналогичное нарушение обнаружили и в магазине на улице Бабушкина. Там к административной ответственности привлекли 55-летнюю женщину-продавца, которая также нарушила временные ограничения по продаже спиртного. Все материалы по данным фактам направлены для дальнейшего разбирательства.

В это же время участковые пресекли деятельность 32-летнего бутлегера. Мужчина организовал торговлю алкоголем прямо из салона своего автомобиля. На него составили протокол за незаконную розничную продажу спиртного физическим лицом. Вся имевшаяся у него продукция изъята.

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