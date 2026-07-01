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НовостиПроисшествия1 июля 2026 2:33

Житель Якутии лишился иномарки за незаконную доставку и продажу алкоголя

Суд конфисковал «Тойоту» у бутлегера
Евгений ПРУДКОВ
Житель Якутии лишился иномарки за незаконную доставку и продажу алкоголя

Житель Якутии лишился иномарки за незаконную доставку и продажу алкоголя

Фото: Прокуратура Якутии.

В Таттинском районе суд вынес решение о конфискации машины у местного жителя, который занимался незаконной продажей алкоголя. Мужчина попался на этом повторно и уже понес уголовную ответственность. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Ранее сельчанина уже привлекали к административной ответственности за незаконную реализацию спиртного. Однако должных выводов он не сделал и вновь занялся прежним промыслом. На этот раз он организовал доставку алкоголя покупателям на своем личном автомобиле марки «Тойота Раш».

Попытку продажи алкоголя пресекли. Мужчину признали виновным в повторной незаконной розничной продаже алкоголя. Суд назначил ему штраф в размере 60 тысяч рублей. Также в доход государства конфисковали сам автомобиль. Кроме того, у осужденного изъяли все деньги, которые он успел получить от незаконной реализации алкогольной продукции.

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