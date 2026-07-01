В поселке Пеледуй замечен медведь Фото: Алексей СТЕФАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Единая дежурно-диспетчерская служба Ленского района сообщила о выходе медведя в поселке Пеледуй. Информация о диком животном поступила 30 июня. Очевидцы заметили хищника возле полигона ДБО. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Данные о появлении медведя передали в полицию и Комитет охраны природы. Сейчас специалисты ведомств принимают необходимые меры для обеспечения безопасности местных жителей. Информация о том, где именно находится зверь в данный момент, уточняется.

Администрация района обращается к жителям с просьбой быть предельно осторожными. Лучше воздержаться от выхода в лесополосу, не оставлять детей и пожилых людей без присмотра, а также временно отказаться от забора воды с родников. Эти меры предосторожности помогут избежать случайной встречи с диким зверем.

При обнаружении медведя в черте населенного пункта или его окрестностях необходимо звонить в экстренные службы. Сообщить о хищнике можно по телефонам: 112, 8(41137) 23-112, 22-112, 30-750, а также по номерам 89294601112 и 89143073188.

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