Угон, мошенничество и поддельные документы: что произошло в Якутии к утру 1 июля

Жительница Ленского района лишилась 100 тысяч рублей из-за телефонных мошенников Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки в республике зарегистрировали четыре преступления. Расследование уголовных дел и проведение процессуальных проверок по каждому факту находятся на контроле прокуратуры. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В Ленском районе жертвой мошенников стала 57-летняя женщина. Аферисты похитили у нее 100 тысяч рублей. В Якутске тем временем совершен угон автомобиля марки «Тойота». Еще одно уголовное дело открыто по факту предоставления документа для образования юрлица на подставное лицо.

В Амгинском районе в ходе оперативных мероприятий выявлен факт незаконного хранения оружия. По данному случаю также проводится процессуальная проверка. Кроме того, прокуратура республики организовала проверку после госпитализации людей, в том числе детей, с признаками острого кишечного отравления. Инцидент произошел в Мирном, сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

В ходе рейдов сотрудники Госавтоинспекции задержали девять водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения.

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