Литургия и крестный ход пройдут в Якутске 8 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске 8 июля 2026 года состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности. Среди них - торжественное богослужение, которое пройдет в храме Рождества Пресвятой Богородицы по адресу: проспект Ленина, 61 А, корпус 1. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Божественную литургию и традиционный крестный ход возглавит архиепископ Якутский и Ленский Роман. Ожидается, что в этот день в храме соберутся многие верующие, чтобы вместе помолиться о благополучии своих семей. Посещение богослужения открыто для всех желающих.

Праздник по православному календарю приурочен ко дню памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских. На протяжении многих веков они почитаются в России как покровители супружеской любви, верности и семейного очага. Торжества 8 июля стали доброй ежегодной традицией для Якутска, объединяющей людей вокруг ценностей брака и взаимного уважения.

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