В нескольких районах Якутска отключат воду 1 июля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

1 июля в Якутске пройдет серия плановых отключений холодной воды. Причиной станут ремонтные работы, промывка и дезинфекция сетей, которые проведут ресурсоснабжающие организации. Ограничения затронут жилые дома и другие объекты в нескольких районах города. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Первое отключение запланировано на утро и продлится два часа. С 10:00 до 12:00 бригады АО «Теплоэнергия» будут вести ремонт, из-за чего без холодной воды останутся дома по проспекту Михаила Николаева - корпуса с 40 по 40/13. Также в этот промежуток ограничение коснется зданий по улице Воинская, 9/2, 9/2 корпус 1 и 9/3.

Сразу две ночные остановки водоснабжения запланированы с 22:00 1 июля до 06:00 2 июля. Специалисты АО «Водоканал» на это время организуют промывку и дезинфекцию участка водолинии от Водоузла № 6 до Водоузла № 4. Воды не будет в кварталах 23, 48, 56, 59, 70, 74, 114, 143, 128, а также в домах 22 А, 22 Б и 22 В по улице Рыдзинского.

Параллельно в те же ночные часы пройдет хлорирование трубопровода, которое выполняет Якутская ТЭЦ. Это мероприятие оставит без холодного водоснабжения весь квартал 140. Жителям перечисленных адресов рекомендуют заранее сделать необходимые запасы воды.

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