В Якутии объяснили временные лимиты на бензин профилактикой ажиотажного спроса Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии запасы топлива находятся на достаточном уровне, а временные ограничения на его продажу введены исключительно как профилактическая мера. Об этом на брифинге заявил заместитель министра по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Никита Павлов. Поводом для такого решения стал ажиотажный спрос на нефтепродукты. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По словам Павлова, в последние недели в ряде регионов России фиксируется повышенный сезонный спрос на топливо и рост нагрузки на логистику. Чтобы сохранить стабильное обеспечение жителей и предприятий, в республике ввели лимиты на отпуск в канистры: бензин - до 30 литров, дизельное топливо - до 200 литров. Эти меры временные и будут отменены, как только спрос нормализуется.

Замминистра подчеркнул, что Якутия традиционно располагает более значительными резервами нефтепродуктов, чем большинство других регионов страны. Это стало возможным благодаря многолетней системе северного завоза и накопления запасов. Никита Павлов заверил, что все автозаправочные станции и нефтебазы продолжают работу в штатном режиме, а поставки бензина и дизеля идут без остановок, запасы при этом регулярно пополняются.

В приоритетном порядке топливо получают экстренные и жизненно важные службы - скорая помощь, пожарные, правоохранительные органы, общественный транспорт и коммунальные предприятия. Арктические районы республики снабжены топливом в полном объеме до конца навигации, поставки для них осуществляются в первую очередь. Кроме того, 24 июня на федеральном штабе для Якутии был закреплен приоритетный объем поставок в 239 тысяч тонн.

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