Жара до +33 градусов ожидается в Якутии 1 июля Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жаркий день ожидает жителей Якутии 1 июля. Кратковременные дожди и местами грозы ожидаются на юге, юго-западе и востоке. На северо-востоке тоже небольшой, местами умеренный дождь. А на юге местами ливни.

Ветер будет умеренный, но при грозах, а также на побережье и в Колымо-Индигирских районах порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.

Ночью в среднем будет от +12 до +17 градусов. Теплее ночь ожидается на северо-западе - от +15 до +20. Прохладно будет на северо-востоке - от +2 до +7 градусов.

Днем будет от +28 до +33 градусов. При дожде возможно похолодание до 20-25 градусов. Прохладный день ожидается на северо-востоке - от +10 до +15 градусов. На побережье и Колыме еще холоднее - от +5 до +10.

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