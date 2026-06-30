В Якутске полиция задержала мужчину, ограбившего слабовидящую пенсионерку Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В отдел полиции обратилась слабовидящая пенсионерка. Женщина сообщила, что неизвестный открыто похитил у нее сбережения в сумме 45 тысяч рублей. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Сотрудники оперативно-сыскного отдела совместно с коллегами из отдела полиции №1 задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний уроженец Верхневилюйского района, ранее судимый за кражу. По версии следствия, злоумышленник пришел к сыну потерпевшей, чтобы занять денег, но не застал его дома. Тогда он заметил купюры в кармане пожилой женщины, выхватил их и скрылся. Похищенные деньги он потратил на продукты, алкоголь и аренду сауны.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

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