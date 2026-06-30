В Якутии раскрыто убийство четырех человек, совершенное в 2005 году Фото: Ольга ЮШКОВА.

Следственные органы Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления по пунктам «а» и «к» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России (убийство четырех лиц, включая несовершеннолетнего, с целью сокрытия другого преступления). Подробнее в материале «КП» - Якутия».

По версии следствия, 26 мая 2005 года в селе Малыкай Нюрбинского района обвиняемый пришел в дом на улице Манчары, чтобы разобраться с местными жителями, которые угрожали ему насилием и требовали деньги. Обнаружив, что все спят, он взял охотничье ружье, хранившееся в доме, и произвел четыре выстрела в головы трем мужчинам и несовершеннолетней девушке, случайно ставшей свидетельницей происходящего. Все четверо скончались на месте. Чтобы скрыть следы, фигурант утопил ружье в реке и скрылся.

Долгие годы преступление оставалось нераскрытым. Однако в 2025 году следователи и криминалисты регионального управления СК России совместно с сотрудниками уголовного розыска ОМВД по Нюрбинскому району возобновили работу. Они провели дополнительные допросы свидетелей, назначили судебно-психиатрическую экспертизу, которая дала новую важную информацию. С помощью оперативных служб удалось установить причастное лицо. Благодаря правильно выстроенному психологическому контакту следователя с обвиняемым подследственный дал признательные показания и в ходе проверки показаний на месте детально продемонстрировал все обстоятельства преступления.

Следствием собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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