Росавиация назвала выкатывание Boeing в Якутии серьезным авиаинцидентом. Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Во вторник, 30 июня, в аэропорту города Мирный Республики Саха (Якутия) произошло ЧП. Самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines), следовавший рейсом из Новосибирска, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

На борту воздушного судна (регистрационный номер RA-73359) находились 179 человек: 6 членов экипажа и 173 пассажира. Никто не пострадал. Пассажиры были высажены с помощью автотрапа. Из-за необходимости эвакуировать самолет с летного поля аэропорт Мирный временно закрыт на прием и выпуск воздушных судов.

Росавиация классифицировала происшествие как серьезный авиационный инцидент. Расследованием займется комиссия Саха (Якутского) межрегионального территориального управления Росавиации. Работа будет вестись в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ (ПРАПИ-98). Ключевая цель - установить причины инцидента и разработать меры для их предотвращения в будущем.

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