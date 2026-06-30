В Якутии установлены сроки сбора ягод Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии официально установило сроки начала сбора дикорастущих ягод и плодов для личных нужд в 2026 году. Для каждого административного района определены свои даты, чтобы обеспечить бережное отношение к природе и порядок в лесах. Сбор разрешен строго с указанного дня, его нарушение может повлечь административную ответственность. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

В большинстве районов (Амгинский, Таттинский, Чурапчинский и другие) сбор земляники начнется с 10-15 июля. Сроки сбора красной и черной смородины различаются: в Вилюйском и Верхневилюйском районах - с 16-20 июля, в Мирнинском (север) - с 7 августа. Голубика в Ленском районе разрешена к сбору с 10 августа, в Горном - с 30 июля. Брусника в Амгинском районе - с 21 августа, в Сунтарском - с 25 августа. Кедровые орехи в Ленском улусе начнут собирать с 25 августа.

Ведомство напоминает, что во время нахождения в лесу необходимо строго соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности. Лесничества будут осуществлять контроль за соблюдением установленных сроков и правил сбора. Даты начала сбора могут значительно отличаться в зависимости от географического положения района и погодных условий.

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