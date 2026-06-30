Знакомство в приложении обошлось якутянину в 440 тысяч рублей Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В дежурную часть полиции обратился 20-летний житель Якутска. Молодой человек стал жертвой дистанционных мошенников, которые действовали по отработанной схеме. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

В одном из приложений для знакомств он познакомился с девушкой по имени Елизавета. После непродолжительной переписки в мессенджере они договорились о встрече. «Елизавета» предложила сходить в театр и прислала QR-код для оплаты билетов. Молодой человек, желая увидеть новую знакомую, несколько раз пытался перевести деньги, но каждый раз система якобы сообщала об ошибке. В итоге сумма переводов достигла примерно 440 тысяч рублей. Только тогда потерпевший понял, что его обманули, и вместо театра отправился в полицию.

Полиция предупреждает граждан: не переводите деньги незнакомым людям, кем бы они ни представлялись, и не переходите по ссылкам и QR-кодам от подозрительных собеседников. Будьте бдительны при общении в интернете, особенно когда речь заходит о финансовых операциях.

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