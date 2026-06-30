Якутянин получил 7 лет колонии за убийство гражданской супруги на почве ревности. Фото: прокуратура Якутии

В Якутске вынесен приговор 36-летнему местному жителю, признанному виновным в совершении особо тяжкого преступления. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

В октябре 2025 года мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, избил свою гражданскую супругу на почве ревности. От полученной закрытой черепно-мозговой травмы женщина скончалась.

Первоначально фигурант утверждал, что смерть наступила случайно, и отрицал факт избиения. Однако впоследствии он добровольно явился с повинной и полностью признался в содеянном. Суд приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере более 2 миллионов рублей в пользу потерпевшей стороны.

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