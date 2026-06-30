В Мирном госпитализированы гостей ресторана с подозрением на кишечную инфекцию Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура города Мирного организовала проверку по факту госпитализации нескольких граждан, включая несовершеннолетних, в инфекционное отделение районной больницы с подозрением на кишечную инфекцию. Проверка проводится по поручению прокурора республики Сергея Дябкина. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

По предварительным данным, все пострадавшие посещали одно из заведений общественного питания в Мирном. В ходе проверки с привлечением специалистов прокуратура оценит соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, прав потребителей и другие аспекты деятельности ресторана.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Информация о количестве госпитализированных и состоянии их здоровья уточняется.

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