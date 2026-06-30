Прокуратура начала проверку авиаинцидента в Мирном. Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

В аэропорту Мирного произошло авиационное происшествие. По предварительным данным, воздушное судно авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines), выполнявшее рейс по маршруту Новосибирск - Мирный, при посадке выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Пострадавших нет. Экипаж и пассажиры были оперативно эвакуированы. Самолет получил повреждения. В настоящее время оператором аэродрома принято решение о закрытии аэропорта для взлета и посадки воздушных судов.

Якутская транспортная прокуратура организовала проверку в отношении оператора аэродрома на предмет соблюдения законодательства о безопасности полетов. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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