На улице 50 лет Советской Армии в Якутске на три дня закроют участок дороги. Фото: Городская дорожно-транспортная служба Якутска

В Якутске вводится временное ограничение движения на улице 50 лет Советской Армии. Проезд будет перекрыт на отрезке от 1-го переулка Гольминка до 2-го переулка Гольминка. Причиной стали работы по прокладке канализационных труб в рамках капитального ремонта данной магистрали. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Ограничение будет действовать с 30 июня по 2 июля включительно. Автомобилистов просят заранее прокладывать альтернативные маршруты и строго соблюдать требования временных дорожных знаков, установленных в зоне проведения работ.

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