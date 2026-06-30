291 млн рублей заплатит компания за срыв строительства мусорной станции в Якутии Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Якутии завершилась судебная тяжба по громкому делу о строительстве мусороперегрузочной станции мощностью 150 тысяч тонн отходов в год. Прокуратура республики добилась взыскания более 291 миллиона рублей с компании, которая заключила концессионное соглашение с Министерством экономики региона, но так и не выполнила свои обязательства. История длилась несколько лет: суды первой и апелляционной инстанций сначала отказывали прокуратуре, но кассация поддержала надзорное ведомство, и дело отправили на новое рассмотрение. В итоге сумма взыскана в пользу бюджета республики. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Проверка прокуратуры показала, что с самого начала условия соглашения были нарушены. Компания-концессионер обязана была иметь на счетах не менее 14,5 миллиона рублей (5% от стоимости проекта), но этих денег не оказалось - в ведомство представили недостоверные данные. Кроме того, выяснилось, что фирма затянула утверждение проектно-сметной документации, а более 4,2 миллиона рублей направило на цели, не связанные со строительством станции. В итоге объект так и не был введен в эксплуатацию в установленный срок, а компания изначально не соответствовала критериям концессионера.

Кассационный суд признал доводы прокуратуры обоснованными, отменил предыдущие решения и встал на сторону бюджета.

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